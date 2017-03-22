馮勝賢擔任秘書長 胡金龍盼中職環境能更好
經典賽今美國與日本進行四強對決，最終美國以2比1力克日本，富邦悍將胡金龍也有觀看，他表示，從短期比賽可看出投手的重要性。他也指出：「郭總很辛苦、用心帶領球隊，但我們實力不如人，就別再自欺欺人，應該盡快找出方法改善。」
胡金龍今出席YAHOO TV轉播記者會，站在球員工會的立場，也針對馮勝賢成為中職首位球員出身的秘書長提出看法，他表示，會從球員想法發聲，若能將職棒環境創造金字塔頂端的感覺，讓球員都能有個目標奮鬥，進來後才有種圓夢的感覺。
胡金龍也提到，其實這次經典賽棒協有和公會密切聯繫，要改善環境不能只有單方面出聲，需要體育署、棒協及中職聯盟一起幫忙。
(中時電子報)
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