新興學園 周日將在展演中心「藝鳴驚人」
桃園新興國際中小學與高中部，本周日將在展演中心進行「藝鳴驚人」社團聯合發表會，包含弦樂社、合唱團、儀隊、競技啦啦隊等精彩演出，校長魏宏恩強調，新興的12年一貫教育鼓勵學生多元發展，具備多項能力而非單一菁英。
校方表示，這是學生第一次在展演中心表演，內容多元活潑，其中國小部的英語話劇還是與外師一同表演，演出學生在學校的上課情形，而高中部的美聲合唱團、樂旗隊和競技啦啦隊也都是多項比賽的常勝軍。
校方強調，新興是桃園唯一12年一貫的學府，還有10個駐校外師，打造雙語教育特色，學生也從小一就開始的完整英語課程，校方對於學生的國際觀培養、才藝養成也不遺餘力，藉由社團成果表演，讓學生培養自信心，也讓更多人看見新興的努力和特色。
(中時)
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