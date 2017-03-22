新興學園　周日將在展演中心「藝鳴驚人」

新興國中小的學生活力十足。（葉臻攝）

表演融合古典與現代，剛柔並濟。（葉臻攝）

桃園新興國際中小學與高中部，本周日將在展演中心進行「藝鳴驚人」社團聯合發表會，包含弦樂社、合唱團、儀隊、競技啦啦隊等精彩演出，校長魏宏恩強調，新興的12年一貫教育鼓勵學生多元發展，具備多項能力而非單一菁英。

校方表示，這是學生第一次在展演中心表演，內容多元活潑，其中國小部的英語話劇還是與外師一同表演，演出學生在學校的上課情形，而高中部的美聲合唱團、樂旗隊和競技啦啦隊也都是多項比賽的常勝軍。

校方強調，新興是桃園唯一12年一貫的學府，還有10個駐校外師，打造雙語教育特色，學生也從小一就開始的完整英語課程，校方對於學生的國際觀培養、才藝養成也不遺餘力，藉由社團成果表演，讓學生培養自信心，也讓更多人看見新興的努力和特色。

(中時)