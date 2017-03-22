台水買水殺價成功 下月起北水38萬噸以上水價調降
台灣自來水公司向台北市買水殺價結果底定。作為和事佬的經濟部水利署今天表示，經過協商，台北自來水事業處讓步，台水每日向北水購買的清水，未來超過38萬噸(現為30萬噸)，每噸價格從現行5.2元降為3.5元，以下則仍維持5.9元計價。但北水也爭取到以38萬噸為新基準，比原先多8萬噸可以用5.9元計價，新價格自4月1日開始。
經濟部次長楊偉甫對結果表示：「算是對雙方都有利」，兩邊在為地區供水服務及社會責任間達到共識。但台水董事長郭俊銘沒有很開心，說預估今年向北水購水金額還是要達到10億元，仍是財務負擔。
台水每日向台北自來水事業處從翡翠水庫買水，超過30萬噸部分，現行每噸要付5.2元，以下則5.9元。因今年出現旱象，每日購水量增加，成財務負擔，日前希望爭取把每日購水30萬噸以上的5.2元價格，降為3.5元。但北水處方面認為，需要40萬噸以上水價才有降價機會，且在此下每噸水價還要漲到6.27元。
經過兩輪協調，最後北水處爭取到把30萬噸基準提高到38萬噸，以下維持5.9元，此基準以上水價則讓步，從5.2元降為3.5元。
此購價機制是否明年也是如此？經濟部水利署署長賴建信表示，未來滾動式檢討調整。水利署也會透過北水局成立平台，促進水資源充分運用。楊偉甫則強調，等到板新二期工程完工，到時會有一個新的水資源調度方式，價格都會不同。
(中時)
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