護理師欲索取健保卡建檔 女飆罵「妖孽」遭起訴

桃園市42歲陳姓女子，前年10月底才因公共危險罪執行完4個月的有期徒刑，去年6月23日中午，她在友人陪同下到桃園敏盛醫院申辦驗傷單，負責的吳姓護理師因為向她索取健保卡建檔，觸動陳女敏感神經，當場情緒失控。

陳女不但飆罵吳姓女護理師「妖孽」，還嗆聲「長這麼醜還能當護理師嗎、找人包養你就好、不用出來工作」等語，貶低吳女人格，隨後還用冰敷袋丟擲吳姓護理師和另一名歐姓護理師，2人立刻報警將陳女帶離現場桃園地檢署今天將她依違反《醫療法》罪嫌起訴。

(中時)