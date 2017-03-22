「台上台下」攝影展 喚起野台戲記憶
您有多久沒看過野台戲了？彰化縣陽明國中任教的老師利衛疆老師，投入黑白攝影20年，今天在鹿港公會堂展出「台上台下」系列作品，喚起了記憶，利衛疆說，鹿港激起他的人文情懷，從體育老師一頭栽入攝影，最多時候就是在鹿港捕捉詩意瞬間，在鹿港開展、分享同好，對他而言意義重大。
黃振彥鎮長表示，利衛疆老師以戲台作品展現升斗小民生活的片段，非常純真自然，尤其當白髮蒼蒼的老人拿著手機紀錄戲台上人影的畫面，傳統與現代交融，意境深遠，讓他想起小時候地方上最盛大的事就是神明生日，有歌仔戲、布袋戲可看，小朋友們都特別興奮，擠在人潮裡面看戲的情景彷彿歷歷在目。
利衛疆表示，兒時外祖父家附近大廟，每逢廟慶總有戲班來表演，老人家會要兒孫輩幫他搬藤椅到廟口看歌仔戲，然後給大家幾塊錢買糖吃，買了糖和友伴們戲台前、戲台下穿梭嬉戲。
師大畢業的利衛疆說，20年前為了記錄兒子的誕生，買了相機，開始學攝影，加入鹿港生活協會，照迷鹿港深藏的人文情懷，一拍30年，深入各被遺忘小鄉鎮，拍出心中的鄉愁，也喚起感動，還摘下全國公教美展第1名。
這次參展作品是2015年底，利衛疆恰好到浙江麗水一探婺劇面貌，勾起兒時記憶。尤其當他幕前幕後、台上台下往來穿梭，透過觀景窗看著男女老少隨劇情或喜或悲，或怒或笑時，時光彷彿回到從前，於是，無須思考，不用構圖，幾乎是在拍攝內心的自己。這次推出「台上台下」算是給自己這麼多年的執著一個交代。
(中時)
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