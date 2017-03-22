大專院校展現創意 ATCC商業大賽啟動

邁入第15屆的「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，今年由國泰金控、黑松、和泰汽車、IBM、Whoscall、王品六家知名品牌企業參與議題合作，創下報名紀錄新高。最終3月26日登場的千人Camp企劃大綱競賽，第一名可獲得30萬，同時是歷屆最高獎金。

ATCC全國大專院校商業個案大賽，迄今已與百大知名品牌企業進行議題合作，共有來自全國120多所大專院校，逾3萬名青年學子報名參加，是全國性的商業實戰競賽，本屆ATCC首度加入黑松、王品老字號品牌，期待餐飲業的革新及創意品牌行銷，另外也有新創公司投入。

ATCC行政總監曹立榮表示，本屆首度有6家企業參與，報名參賽團隊數達826隊，都是歷屆最高。最後共210隊入選，將在3月25日假福華文教會館辦理高峰論壇、奧美實戰工作坊，26日則假台大綜合體育館辦理千人Camp企劃大綱競賽。

產業局表示，ATCC探討議題橫跨Fintech、CSR、品牌經營、認知科技、餐飲革新與創業經濟等熱門且具產業發展前瞻性題材，期望透過產、官、學三造的努力，藉由創新創意帶動產業發展。

第14屆ATCC全國冠軍「Junction」團隊陳泓旭分享，參加ATCC就像是一場探索潛能、檢視自我的旅程，不走到最後，永遠不知道自己能發揮的極限，以及承受壓力和挑戰的程度。比賽歷屆比賽皆有產學交流的成功案例，包括學生創意被企業採用、團隊受邀參與專案執行、暑期實習、參與幹部培育計劃等，甚至在畢業後直接進入企業工作或自行創業成功。

(中時)