男子被盤查大怒 飆三字經還揍女警遭訴

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桃園市44歲謝姓男子，2013年才因竊盜案被判刑8個月，2014年7月才執行完畢出獄，卻仍不學好，去年12月28日上午8點多，在桃園市中壢區一家網咖內，無視禁菸場所抽菸，且經店員屢勸不聽被報警。

中壢派出所逄姓女警與另名男警一同前往，勸謝男不要在店內抽菸，並盤查謝男身分，沒想到謝男卻勃然大怒，不但對逄姓女警飆罵三字經，還揮拳打中逄姓女警臉部，造成她鼻骨骨折，所幸經身旁男警將謝男壓制並扭送法辦，桃園地檢署今天則依傷害、侮辱公務員罪將謝男起訴。

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(中時)