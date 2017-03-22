平鎮國中創意教學 也能「尋寶」

桃園市平鎮國中設計教案，讓孩子們好玩又好學。(賴佑維攝)

桃園市平鎮國中設計教案，讓孩子們好玩又好學。(賴佑維攝)

桃園市平鎮國中設計創意教案，引起學生學習動機。(賴佑維攝)

桃園市平鎮國中獲得桃園市教學卓越金桃獎第1名，將代表桃園參加教育部教學卓越獎。校長陳國維表示，學校設計創意課程，包含「寶可夢的智慧園」、「跟螞蟻學素養」、「生態維機」等3大主題，讓學生好玩又好學。

陳國維說，希望透過不同的教學方案，引起學生學習動機，學習變簡單，學生也能更厲害。如「寶可夢的智慧園」中，學生們利用平板電腦，掃描題目的QR Code獲得提示，再到校園內尋找符合提示的生物，「尋寶」之餘，學生們也更認識大自然。

(中時)