認識苦茶產業 榨油機搬進瑞祥國小

為讓學生們認識苦茶產業，瑞祥國小22日將榨油機搬進校園內。(賴佑維攝)

桃園市大溪區瑞祥國小周遭農民在40多年前開始種植苦茶油，學校因此和在地產業結合，推廣學子們認識苦茶油產業，22日苦茶榨油專家到校指導，學生們親手將苦茶籽榨成油，28日苦茶渣將製成清潔劑及有機肥，歡迎民眾參加。

瑞興國小先由英語老師蕭若蕙教導學生苦茶油相關英語詞彙，接著苦茶榨油專家開始指導搬運到學校的榨油機，讓學生們親手將苦茶籽放進機器，體驗榨油的過程。看見小小黑褐色的苦茶籽變成黃澄澄的苦茶油，學生們也驚呼連連。

(中時)