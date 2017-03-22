澎湖衛生局抽驗蔬果 3件不合格

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為維護民眾食用蔬果之安全，澎湖縣政府衛生局定期至蔬果零售業者、傳統市場等處抽驗蔬果檢驗殘留農藥含量，本次抽驗9件蔬果產品，經檢出彩色甜椒(紅)(黃)各1件及芹菜1件農藥殘留量與規定不符，已移請來源所轄屏東縣衛生局、雲林縣衛生局處辦並追查農戶。

另因應清明節將至，提醒食品業者合法合理使用食品添加物，本局亦抽驗潤餅皮及祭祀產品，檢驗結果將公佈於衛生局網站供民眾參閱。

陳淑娟局長指出蔬果若檢出農藥殘留超過容許量標準，經人體長期或大量食用可能會危害肝腎健康，甚至影響呼吸系統或人體代謝；再次提醒民眾清洗蔬菜時，可先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上洗淨，減少攝入殘留在蔬菜上的農藥。

衛生局表示，食品業者應落實自主管理，產製販售安全食品，若市售食品檢出農藥殘留超標，則涉違反食安法第15條規定，可依同法第44條處6萬元以上至2億元以下罰鍰，提醒食品業者自律，維護民眾飲食安全。

(中時)