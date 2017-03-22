徐靜蕾上《金星秀》大談戀情：與黃立行從沒爭吵過
《金星秀》官方微博今天（22日）下午po了一段徐靜蕾錄影的花絮影片，主要內容是徐靜蕾和主持人金星暢談相戀逾7年的男友黃立行，稱讚黃立行像是心理醫生為她開的一劑良藥。
今天晚上10點播出的《金星秀》邀請徐靜蕾上節目，主要是宣傳徐靜蕾執導、31日上映的新片《綁架者》。金星對正處於「七年之癢」的徐靜蕾與黃立行的戀情感到好奇，徐靜蕾也大方分享2人的相處之道。
徐靜蕾表示，黃立行做事原則分明，從來都不糾結，心態也從不著急焦慮，讓她深受觸動。她還笑稱男友喜歡自己，是因為自己好看；當金星好奇問徐靜蕾：「有沒有過爭吵？」徐靜蕾脫口而出：「沒有！」讓金星感到很意外，其他來賓則調侃：「可能是因為語言不通！」意指黃立行是從小在美國生活的ABC，主要語言是英文。對此，徐靜蕾解釋：「我們可以溝通的，他只是看不懂中文字！」
對於戀情，徐靜蕾與黃立行向來低調以對，但最近卻轉趨高調，徐靜蕾先是公開黃立行在錄音室的工作照以及黃立行陪她打麻將的照片，現在又在《金星秀》大談兩人的相處模式，讓不少網友羨慕。
(旺報)
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