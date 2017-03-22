慶祝社工日 桃園市社會局25日將表揚社工人員

社會局辦活動鼓勵社工人員。（社會局提供）

桃園市政府社會局今天舉辦慶祝社工日系列活動，並表揚績優社工暨社政人員，桃園市長鄭文燦也到場鼓勵辛苦的社工，他表示，桃園目前有1498位社工專職人員，今年則遴選出25名績優社工人員，和10位績優社政人員，25日將在龍潭小人國進行表揚。

鄭文燦表示，桃園升格前僅有731位社工專職人員，如今已有1498位，其中496位在社會局服務，為使在地社工服務經驗傳承，今年7月起也將陸續辦理「跨世代社工沙龍」、「桃園社工專業策展」和「國際研討會」，邀請不同世代社工人員進行對話交流，他國學者也會來台分享交流。

(中時)