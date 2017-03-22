捷運黃線興建期 趙天麟建議以「黃線公車」補缺口

高雄立委齊力爭取捷運黃線，力拚南部城鄉發展轉型，趙天麟更主張，在捷運黃線建設完成前，可先以「黃線公車」補足興建期的交通需求缺口，以滿足願景想像。

趙天麟說，高雄鄉親高度期待蔡英文總統核定高達1430億的「高捷黃線」，以延續前市長謝長廷的「紅橘線十字路網」，以及陳菊市長的「環狀路網」，讓高雄有更完善的大眾運輸系統。

趙天麟說，他近期持續進行「請益之旅」，聽到不少企業和在地聲音，希望捷運紅線延伸至台南、市民更期盼有密集的公車路網和班距，學界也建議提高大眾運輸使用率。

他指出，2015年高雄大眾運輸使用率7.9％，卻有高達83.6%市民騎機車或開車，他建議在捷運黃線蓋好前，先以「黃線公車」補足缺口，引導市民提前習慣未來黃線捷運路網，如此一來，正式完工後即可順利轉移運量，確保高捷黃線投資效益發揮到最大。

(中時)