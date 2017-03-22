捷運黃線興建期 趙天麟建議以「黃線公車」補缺口
高雄立委齊力爭取捷運黃線，力拚南部城鄉發展轉型，趙天麟更主張，在捷運黃線建設完成前，可先以「黃線公車」補足興建期的交通需求缺口，以滿足願景想像。
趙天麟說，高雄鄉親高度期待蔡英文總統核定高達1430億的「高捷黃線」，以延續前市長謝長廷的「紅橘線十字路網」，以及陳菊市長的「環狀路網」，讓高雄有更完善的大眾運輸系統。
趙天麟說，他近期持續進行「請益之旅」，聽到不少企業和在地聲音，希望捷運紅線延伸至台南、市民更期盼有密集的公車路網和班距，學界也建議提高大眾運輸使用率。
他指出，2015年高雄大眾運輸使用率7.9％，卻有高達83.6%市民騎機車或開車，他建議在捷運黃線蓋好前，先以「黃線公車」補足缺口，引導市民提前習慣未來黃線捷運路網，如此一來，正式完工後即可順利轉移運量，確保高捷黃線投資效益發揮到最大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。