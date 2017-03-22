毒犯無保請回又逃亡 法院將再開羈押庭
涉嫌走私毒品至日本的毒犯徐姓男子，刑事局6日將他逮捕。新北檢方聲請羈押禁見，遭法院裁定無保請回。徐嫌隨即逃逸，警方昨天再度將他逮捕。新北地院將再開羈押庭。
刑事局調查，徐嫌與妻子黃女自行設計中空鋼製電磁模具，再購買實心厚重鋼料，訂作專供藏放安非他命空間，接著把大批毒品以茶葉包裝掩飾後夾藏於模具內，利用夜間將封存毒品模具運送至其他鐵工廠電焊磨平處理，避開海關人員注檢。
警方6日在新莊區逮捕徐男夫妻，7日解送新北地檢署偵辦，檢方以徐嫌涉犯重罪、有逃亡、串證之虞，向新北地方法院聲請羈押。
法官審理後，認定徐嫌雖然犯罪嫌疑重大，但檢警無法證明徐有逃亡、串證之虞，裁定無保請回。徐嫌獲釋後馬上逃逸無蹤。檢方再度指揮刑事局緝捕徐嫌。
刑事局與日本警方交換情資，循線逮捕共犯黃男，同時透過監視器畫面全力追捕徐嫌，21日順利在板橋區府中捷運站逮到人。
檢方在徐嫌再度逃亡後，向台灣高等法院提起抗告，高院裁定撤銷原裁定，發回更裁。新北地院將再度召開羈押庭。1060322
(中央社)
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