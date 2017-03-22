港特首條件 李嘉誠：能與北京溝通

我要評比

香港首富李嘉誠今天說，下屆行政長官（特首）人選的條件，必須能夠與北京中央溝通和合作，並獲得北京中央信任。

現為長江和記實業有限公司主席的李嘉誠下午在集團業績記者會上多次被追問特首人選問題時，作了以上表示。

李嘉誠說，候選人的民望固然重要，但特首能夠與北京中央溝通及獲得信任，很多時候會有奇蹟出現。他說，自己也會投票給這樣的特首候選人。

特首將於26日由選舉委員會投票選出，李嘉誠是選委會委員之一。

談到香港社會撕裂，李嘉誠說，中國神話中有「女媧補天」，很多事情事在人為，希望香港未來5年不要再像過去5年，要有新局面。

他說，希望未來香港一方面獲得北京中央支持，一方面自力更新，發揮港人力量。

李嘉誠作為香港首富，歷來對政局的談話都受到媒體及各界重視，很有影響力。

本屆特首選舉有3名候選人，他們是前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華和前法官胡國興。1060322

(中央社)