金黃麥浪滾滾 嘉縣4／1將辦麥田嘉年華

年輕靚妹在金黃麥田中奔跑。（余信賢攝）

年輕靚妹手持麥穗在金黃麥田中展露笑顏。（余信賢攝）

年輕靚妹在金黃麥田中跳躍。（余信賢攝）

年輕靚妹手持麥穗在金黃麥田中展露笑顏。（余信賢攝）

年輕靚妹在金黃麥田中展露笑顏。（余信賢攝）

民眾爭相在金黃麥田中合影留念。（余信賢攝）

嘉義縣朴子鐵支路日治時代原為垃圾場，1911年才被興築成一條從蒜頭糖廠出發、載運蔗糖和民眾的五分仔小火車鐵道，隨著鐵道運輸發展更迭，1999年3月小火車運送蔗糖功能走入歷史功成身退，如今綠化後的鐵支路除提供朴子市民回味昔時追逐小火車抽甘蔗時的難忘情懷，也因小農在鐵支路旁種植小麥，將東石麥田綿延到朴子種植，串聯起朴子及東石二鄉鎮的農業與歷史文化發展。

為讓民眾看到小農的努力，嘉義縣鄉村永續發展協會將於4月1日星期六上午在朴子鐵支路公園旁的麥田舉辦「麥田嘉年華」活動，邀請全國各地朋友們到場參與，在黃金麥浪中享受著不間斷的音樂及舞蹈表演，結合友善生產的小農小漁辦理鐵支路市集，現場還有精彩的綠能闖關遊戲，小麥創藝佈展、喜願麵包、醬拌米籽條品嚐，讓返鄉的小農小漁產業有機會被看見。

(中時)