未揭露加盟重要資訊 卡啡陪你抗罰敗訴
曾找韓星金秀賢代言的咖啡店卡啡陪你，因在台進行招募加盟過程中未揭露重要資訊，遭公平會開罰45萬元。卡啡公司不服提訟抗罰。台北高等行政法院今天判卡啡敗訴。還可上訴。
公平會調查發現，卡啡陪你公司在2014年7月底和「caffe bene」品牌韓國總公司簽署授權合約，由卡啡陪你公司擔任該品牌台灣總加盟商，從事招募加盟業務， 不過因卡啡陪你公司違反授權約款，導致合約在同年8月底自動終止。
卡啡陪你公司代表人池正求卻在取得韓國總公司授權前， 及授權契約自動終止後，以「caffe bene」品牌，陸續招募6家加盟店，且在洽談加盟過程中，提供的合約、估價書、「caffe bene BUSINESS GUIDEBOOK」等書面資料，都沒有充分完整揭露「訂購核心商品原物料費用」、「授權加盟店使用商標權」等資訊。
公平會指出，卡啡陪你公司處於資訊優勢之一方，卻未在招募加盟過程完整揭露前述交易資訊，對加盟者不公平，足以影響交易秩序，依違反公平交易法開罰45萬元。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。