未揭露加盟重要資訊 卡啡陪你抗罰敗訴

曾找韓星金秀賢代言的咖啡店卡啡陪你，因在台進行招募加盟過程中未揭露重要資訊，遭公平會開罰45萬元。卡啡公司不服提訟抗罰。台北高等行政法院今天判卡啡敗訴。還可上訴。

公平會調查發現，卡啡陪你公司在2014年7月底和「caffe bene」品牌韓國總公司簽署授權合約，由卡啡陪你公司擔任該品牌台灣總加盟商，從事招募加盟業務， 不過因卡啡陪你公司違反授權約款，導致合約在同年8月底自動終止。

卡啡陪你公司代表人池正求卻在取得韓國總公司授權前， 及授權契約自動終止後，以「caffe bene」品牌，陸續招募6家加盟店，且在洽談加盟過程中，提供的合約、估價書、「caffe bene BUSINESS GUIDEBOOK」等書面資料，都沒有充分完整揭露「訂購核心商品原物料費用」、「授權加盟店使用商標權」等資訊。

公平會指出，卡啡陪你公司處於資訊優勢之一方，卻未在招募加盟過程完整揭露前述交易資訊，對加盟者不公平，足以影響交易秩序，依違反公平交易法開罰45萬元。1060322

(中央社)