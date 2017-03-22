王英凡:中國吞不下薩德苦果

正在南韓訪問的中國外交部前副部長王英凡今天在首爾表示，「薩德危害到中國的安全和戰略利益，讓中國吞下這麼一個苦果，讓中國人民接受這個東西，我看來沒有可能。」

南韓「聯合新聞通訊社」指出，王英凡上午在首爾新羅酒店出席新聞記者會時，在被問及取消部署「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）是不是改善韓中關係的唯一途徑時，他強調，中國政府在部署薩德問題上的態度非常堅決，中國堅決反對部署薩德。

王英凡歷任中國外交部亞洲司司長、常駐聯合國代表等，曾參加2015年舉行的第1次韓中1.5軌對話。

報導指出，王英凡表示，安全問題尤其是北韓核威脅與南韓生死存亡息息相關，中國理解南韓需要提高自身防禦能力。但中國很多專家指出，有效應對北韓核威脅的美國反飛彈系統很多，不是非部署「薩德」不可，因此中國人都認為美國部署「薩德」別有用心。也就是說，一旦中美之間發生衝突，美國就會占有利地位。

王英凡強調，和平談判是解決北韓核問題的唯一選擇，不要以軍事手段解決問題。南韓部分輿論甚至官方也要求中國扮演更多角色，但即使中國按照這些要求行事，金正恩政權也不會崩潰。

至於中美在北韓核問題上的合作，王英凡表示，川普政府上台後，中美關係勢頭較好，這對中美兩國是好事，對韓中關係也是好事。為了透過和平談判解決北韓核問題，中美必須加強合作，如果在北韓核問題上中美對抗，就不可能透過和平方式解決該問題。

不過，記者會上有媒體詢問，中國正透過經濟、文化等與軍事無關的領域採取反薩德措施，這樣的方式是否欠合理?

對此，王英凡指出，即使在安全領域出現問題，也不能透過軍事手段予以應對。有這樣一種說法，說南韓在安全上依靠美國，在經濟上依靠中國。這不是很準確，但值得思考，安全上，南韓和美國是一個同盟的關係，而經濟、文化和人員往來上，韓中兩國關係越來越密切，如果韓美在安全方面遠離中國朝著別的方向走，經濟方面肯定會有影響。

王英凡表示，自己對目前的韓中關係感到很痛心。南韓是很重要的國家，韓中兩國之間共同利益很多，韓中兩國關係好對雙方都好，如果兩國關係出現重大問題，雙方都會遭到損失。作為一個老外交官，自己希望這次來到南韓能夠做點好事。1060322

(中央社)