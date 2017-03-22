泰銖10年最便宜 酷鳥航促銷單程1777元
新台幣升值，根據台銀牌告匯率，泰銖兌台幣為已經達到10年來最便宜，加上免泰簽費延長，玩泰國正是時候，酷鳥航空也將在28日推出單程含稅1777元優惠，玩泰國正是時候。
台幣持續升值，根據台銀牌告匯率，今天泰銖兌台幣為0.9197元，是2006年來便宜的匯率，加上泰國政府宣佈泰簽免費延長到8月底，潑水節即將到來，到泰國玩正是時候。
泰國酷鳥航空今天宣佈，為慶祝3月26日起天天台北直飛曼谷的全新時刻表，28日至30日將推出限時3天的天天直飛促銷，經濟艙單程含稅新台幣1777元起、商務艙單程含稅3777元起，每周七班可選擇，28日上午10時30分開賣至30日23時59分止。
另外，酷鳥航空派出吉祥物酷鳥姊姊特派員來台，25日、26日親自現身台北市街頭，快閃台北市區及桃園機場，只要捕捉到酷鳥姊姊一起合照並上傳粉絲團、就有機會帶走天天直飛曼谷的免費機票。1060322
(中央社)
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