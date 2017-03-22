主播王偊菁秀婚紗照 戀愛半年閃嫁
三立主播王偊菁與男友交往6個多月，26日將辦婚宴，今天公布婚紗美照分享喜悅，她說，男友對她的家人很好，爸爸非常滿意，預計前往德國度蜜月。
三立午間新聞主播王偊菁宣布要嫁了，26日將在台北美福大飯店宴客，席開50桌，並公布多張婚紗照，王偊菁穿白紗露出幸福模樣，與外界分享結婚喜悅。
王偊菁與製片公司老闆老狄是透過友人介紹認識，交往6個多月決定結婚，王偊菁甜喊「他是個很細心的人，對我爸媽也很好，這種條件不好找，所以我就決定嫁了」，笑問「這算閃電結婚嗎？」
回想起第一次見面，王偊菁說，第一眼覺得還好，沒想到很聊得來，在咖啡廳一聊就快4小時，且約會常帶她去吃台菜，讓她留下深刻印象，兩人都熱愛爬山及運動。
最讓王偊菁感動是老狄對她的家人很好，當她出國，老狄就會將王爸、王媽約出來吃飯，笑稱「他好聰明，好像他比我更關心我爸媽，懂得擒賊先擒王，從我家人下手」。
提到求婚過程，王偊菁表示，當時是參加朋友生日趴，結果現場變成求婚宴，老狄當場雙膝一跪求婚，她立刻眼眶泛淚，開玩笑說是被嚇哭。
至於何時想當媽咪？王偊菁說，「原本說想順其自然，但愈接近婚期，卻反而有當媽媽的慾望。」但還是會先享受一下新婚兩人世界，工作也不受影響，還是可看到她播新聞。1060322
(中央社)
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