北港朝天宮文物修復 展現出原本面貌

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雲林縣政府、雲林科大完成北港朝天宮「城隍圖」、「巨型青花瓷瓶」及「觀音銅像」等3件文物修復，在團隊悉心修復下，展現出這些文物原本面貌，且延長文物壽命。

雲林縣政府、北港朝天宮、國立雲林科技大學人文與科學學院文化資產維護系於今天在朝天宮舉辦「雲科大文資系在地文物保存深耕計畫－北港朝天宮文物修復」完竣記者會。

雲林縣政府從91年起，為北港朝天宮進行歷時多年古蹟修復工程，100年3月完成「雲林縣國定古蹟北港朝天宮彩繪調查研究暨修復計畫」，從103年起，一直持續協助爭取中央補助北港朝天宮進行文物普查、整理等計畫，更於去年進行產官學合作。

雲林縣政府、雲科大人文與科學學院文化資產維護系自去年啟動「在地文物保存深耕計畫」，這次完成「城隍圖」、「巨型青花瓷瓶」及「觀音銅像」等3件文物修復，文物依不同程度受損進行專業修復。

雲林科大未來希望持續與北港朝天宮合作修復各類文物，如匾額、錫器、銅器、線裝書等，這些文物藉由專業保存修復團隊的悉心修復，展現出文物原本面貌，且延長文物壽命。1060322

(中央社)