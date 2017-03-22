陸：朝鮮半島局勢非常緊張 劍拔弩張
針對北韓今天發射飛彈失敗，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，當前朝鮮半島局勢已經「非常緊張」，甚至可用「劍拔弩張」形容，有關各方都應保持冷靜克制。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，當前朝鮮半島局勢已經「非常緊張」，甚至可用「劍拔弩張」形容。中國大陸呼籲有關各方都保持冷靜克制，避免採取相互刺激、可能引起誤判的行動。並希望各方本著對地區負責的態度，多做一些有利於緩和緊張局勢的事。
她表示，中國大陸提出的推進實現朝鮮半島無核化與建立和平機制的「雙軌並行」思路，以及為此找到突破口的「雙暫停」倡議，是擺脫當前朝鮮半島困境的「客觀公正、合情合理」的方案，「值得各方高度重視、認真思考」。
華春瑩說，任何只顧追求自身絕對安全、只從自身利益出發而採取的單邊行動，只會使問題更加複雜化，不僅無法實現自身的真正安全，反而會使相關目標的實現更加困難。1060322
(中央社)
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