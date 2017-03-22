南投縣議會舊樓 盼活化為旅遊服務專區

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南投縣議會舊大樓處於閒置狀態，地方民代關心活化使用，縣府送審都市計畫變更，若順利通過，可變成多功能旅遊服務專區。

南投縣議會舊大樓位於南投縣政府斜對面，緊鄰南投市中心，區位極佳，新議會大樓落成啟用後，舊大樓目前處於閒置狀態，多名縣議員今天在縣議會臨時會關心議會舊大樓使用狀況，縣長林明溱則回應，縣府將研議採租賃或委外方式經營。

林明溱進一步說明，議會舊大樓目前依循程序送內政部都市計畫變更審查，若順利通過，將變更為旅遊服務專區，未來將朝遊客服務中心、旅館、餐廳等多功能使用，後續採租賃或委外經營。

林明溱指出，議會舊大樓地目為機關用地，活化方式受限，若順利變更為旅遊專用區，大樓就可作為旅館、旅遊服務中心等多元使用，目前也有感興趣的業者與縣府洽談可行方向，相關招商細節研議中，期盼未來能成為南投市新亮點。1060322

(中央社)