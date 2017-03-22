Airbnb有中文名字 請叫它愛彼迎
遍布全球190個國家的知名民宿網路平台Airbnb宣布取了個中文名字，叫做「愛彼迎」，該企業也表示將在中國大陸的投資增加1倍，並聘僱2倍的中國大陸員工，希望能搶戰這個大市場。
英國金融時報中文網報導，僅管許多美國科技公司發現很難打入中國大陸市場，但Airbnb希望新名字與追加投資可以幫助該平台在這個全球最大的旅遊市場立足。
報導指出，Airbnb計畫今年在中國大陸投資增加1倍，並將在中國大陸的員工數量增加2倍，還計畫在上海推出旅遊體驗項目，同時搭配新一輪廣告攻勢，目的就是希望能擴大在中國大陸的市場占有率。
目前Airbnb在大陸住宿分享市場上僅排名第3，落後中國大陸本土企業「途家」和「小豬短租」。為了讓中國大陸民眾能更熟悉Airbnb，Airbnb發表中文名字「愛彼迎」，希望能成功打進中國大陸市場。
正在上海的Airbnb創始人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）表示，該公司會在上海提供有導遊的旅遊體驗，並擴大在中國大陸的工程師團隊。1060322
(中央社)
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