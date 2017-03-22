消防神雕俠侶 吳永華守護社區不手軟

新北市中和區嘉慶里長吳永華是現任新北市義消第七大隊中和分隊長，投入義消工作27年。他的妻子也是消防婦女宣傳志工，一起在社區守護地方，是里民口中的消防神鵰俠侶。

吳永華表示，他的父親、祖父都是退休義警，父親擔任義警長達20年，從小耳濡目染，憧憬救人、救災勇往直前、無畏無懼的精神。

吳永華的救援經驗豐富，曾參與汐止區「林肯大郡」倒塌救援、921地震新莊區「博士的家」社區救援，就連八仙樂園粉塵爆炸事件也未缺席。他參與消防救災、後勤協助及災情通報，救災範圍跨縣市，還曾遠赴高雄市協助救援莫拉克風災。

吳永華還曾2度差點命喪火場，他說，有一次在中和區景平路商業大樓4樓搶救傷患，正準備下樓時，火舌與濃煙直竄而來，並有大量濃煙，過程雖感到害怕，但更擔心傷患會喪失鬥志，救人的念頭，讓他克服極度的恐懼，奮力扛出傷患。

儘管餘悸猶存，但吳永華的信念是「每一條生命都是無價，只要救出一條人命，一切就都值得」。在妻兒支持下，他無後顧之憂，全力協助中和、永和的救援任務。里民大力讚揚他是地方守護神。

吳永華夫妻體認消防的重要性，定期更換社區滅火器，舉辦消防宣導研習及防火演練，提供防火知識並教導逃生要領，讓里民實際操作避難器材，學習如何在火場濃煙環境中生存。

吳永華來自宜蘭農家，深知菜價下跌、農產品滯銷時的務農之苦，也自掏腰包辦老人共餐，並募集愛心物資分送弱勢家庭，近期更響應搶救菜農行動，購買800顆高麗菜發送里民，也呼籲里民珍惜食物。

市府民政局地方行政科長陳炳仲表示，吳永華擔任里長7年，長期盡責不懈，曾獲選為新北市義消楷模，及義消特殊貢獻人員，更獲新北市特優里長，他利用花卉美化燈桿，成立守望相助隊，深獲地方好評。1060322

(中央社)