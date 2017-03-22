教導防災救災 「小小消防營」竹南運動公園登場
「我會用滅火器了！」幼兒園幼童在消防叔叔指導下，學習使用滅火器、體驗在濃煙空間如何逃生等防火宣導知識，苗栗縣竹南消防分隊與婦女防火宣導分隊希望將防火知識結合體驗活動，以寓教於樂方式教導孩童正確的防火觀念及居家防火安全。
苗栗縣消防局竹南分隊與婦女防火宣導分隊今天在竹南鎮竹南運動公園舉辦小小消防營，現場佈置濃煙體驗、消防栓射水、滅火器滅火及水兵橫渡等關卡，讓孩童在模擬火災情境中學習滅火技巧。
在消防隊員指導下，孩童拿著水帶體驗消防員滅火方式，或是拉起安全插銷、壓皮管和把手，學習正確使用滅火器，不忘跟消防員叔叔說，回家後除了要檢查家裡的滅火器是否過期，要教爸媽學會噴灑滅火器。
竹南分隊陳列各式破壞器材及緩降機等逃生器具，逐一告訴孩童消防員在火災現場如何排除阻礙進行救災，並教導在火災現場時如何利用器具逃生，希望能培養孩童正確的居家防火觀念以及地震發生時正確的避難逃生方法。
(中時)
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