日本頻介入南海 提供軍武給菲、馬兩國
日本持續介入南海，不僅提供馬來西亞退役巡邏船，還將出借教練機給菲律賓。按照日本共同社的說法，日方此舉的目的意在通過提升馬來西亞和菲律賓的海洋警備能力，來制衡中國在南海的海洋活動。
日本共同社22日報導稱，鑒於中國在南海推進相關設施建設，日本爲加強警備提供馬來西亞兩艘大型巡邏船，該船全長約90公尺。其中一艘於21日在該國北部蘭卡威島亮相。日本駐馬來西亞大使館透露，這是日本首次將海上保安廳的退役船提供給外國。馬來西亞總理納吉布及馬來西亞海事執法機構總監阿末布茲等出席儀式。
報導回顧稱，2016年3月，中國海警局船及許多中國漁船被指進入馬來西亞東部婆羅洲島附近南海海域中的馬來西亞專屬經濟區（EEZ）。其後，馬來西亞政府尋求日方提供船隻。於是日方將原隸屬於釧路海上保安部的巡邏船改裝後，一艘於2017年1月交給馬來西亞。另一艘預計將於5月抵達當地。
與此同時，日本還將出借教練機給菲律賓。日本防衛裝備廳3月21日宣布，已達成協定出借給菲律賓海軍的海上自衛隊2架TC-90教練機，將於27日移交給菲方。2017年度將再轉交3架。此乃日本自衛隊首次出借飛機給外國。菲律賓海軍計劃在海洋警戒監視等實際任務中使用。
(旺報)
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