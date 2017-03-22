屏東家扶三名社工 入圍南高屏社工表揚
有南區社工界金馬獎之稱的南高屏地區社會工作專業表揚，今年從公部門社會局處到社福單位共推薦126名，入圍52名，將角逐6個獎項，屏東家扶3名社工吳銀卿、黃春女、傅琪芬歡喜入圍，將於24日獲屏東縣政府表揚。
吳銀卿社工年資18年，入圍「最佳督導」。升任督導時，遇屏東縣遭逢八八水災，吳銀卿被家扶派駐負責設置莫拉克風災3個彩虹工作站，每天166公里來回於3個工作站，一切從無到有，所有救災工作達3年。
完成彩虹工作站任務，吳銀卿自願長驅100公里至屏東最南端家扶恆春服務處服務工作3年，帶著5名社工一步一腳印走遍國境之南，一一拜訪國中、小，了解偏鄉孩子需要，積極地將資源引進，幫助偏鄉弱勢家庭。
黃春女社工年資16年，入圍「直接服務－保護服務類」她具社工與心理二項專業，服務深入貼近受助者的想法與需求。多年來冷靜、溫暖陪伴個案出生入死、度過危機。
黃春女說，身為兒少保護社工，為孩子失眠、煩惱是必經磨練，工作中每一個無法安睡的夜晚，心中反覆都是思量著如何在無常來到孩子身上時，讓孩子心少受一點傷，撫慰的力量多一點，這份折磨雖是工作裡最大的苦悶，但卻未因此打退堂故。
傅琪芬社工年資1年半，入圍「社工明日之星」，雖是社工菜鳥，但勇於接下任務，也自願負責推動方案，剛大學畢業的她帶著對社工熱情，服務家庭均讚賞她的溫暖及體貼。負責少年展力方案，菜鳥社工被少年排斥、拒絕，到帶著少年回顧生命、找尋生命意義，幫助少年找到可以努力的方向。
3人說，要為受助者提供更好的服務，就是經常以受助者的角度思考著他們的需求，才能給予到位的服務。
(中時)
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