嘉縣養禽場9成土雞死亡未通報 若確診將罰

防疫人員上午已將問題養禽場剩餘的116隻土雞撲殺完畢。（呂妍庭翻攝）

防疫人員上午已將問題養禽場剩餘的116隻土雞撲殺完畢。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣六腳鄉康姓禽農養禽場21日下午被人通報雞隻異常死亡，嘉義縣家畜疾病防治所獲報後立即派員前往移動管制並採樣送驗，發現上千雞隻死到剩百餘隻，死亡率達9成，今22日上午已完成禽隻預防性撲殺作業共116隻，不過因該禽場未主動通報，撲殺動物不予補償，且確診後將依法裁罰。

防治所長李建霖指出，業者表示約1周前雞隻發現異常死亡，死亡雞隻陸續裝袋1310隻，死亡率達9成以上，雖報告未出爐，經向動植物防疫檢疫局通報該場有感染禽流感疑慮後，立即將場內剩餘116隻雞隻進行預防性撲殺送檢，若確診為高病原性禽流感，未依規定通報疫情將依違反「動物傳染病防治條例」規定，開罰5萬元以上100萬元以下罰鍰，其撲殺的動物也不予補償，而該禽場也未依規定申請畜牧場登記，依違反畜牧法規定辦理。

(中時)