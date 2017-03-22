超低票價享受高水準藝術饗宴，台東藝術季將登場

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台東藝術季即將登場，鄉親可以用超低票價，欣賞高水準演出。（莊哲權攝）

台東藝術季即將登場，鄉親可以用超低票價，欣賞高水準演出。（莊哲權攝）

台東藝術季即將登場，鄉親可以用超低票價，欣賞高水準演出。（莊哲權攝）

台東縣藝術季邁入第7個年頭，今年邀請國內外大型優質節目共13個團隊售票演出，包含戲劇、音樂、舞蹈、傳統藝術，種類多元化，等都有精彩表現。門票200至600元，以都會地區不可能的低票價，讓台東鄉親欣賞到高水準的藝術饗宴。

台東縣政府今天召開記者會，縣長黃健庭及文化處向外界說明今年所有邀請演出節目內容及購票方式，並安排明華園、國光劇團等演出。

黃健庭表示，「2017台東藝術節」相較於都會地區的票價低，最便宜的才200元，最貴的票1張600元，在台北可能連入門資格都沒有，今年為了鼓勵民眾來看藝術表演，特別規畫團購的優惠。

文化處指出，今年藝術節首先4月7日由加拿大蝸牛心偶戲團─《烏鴉怎麼了》揭開序幕，並於11月24日福爾摩沙巴洛克古樂團─《18世紀歐洲宮廷音樂會系列十-巴洛克協奏曲&組曲》畫下完美的句點。

戲劇類節目有《暗戀桃花源》、葉俊麟懷舊音樂劇《舊情綿綿》、敘述三個男人回憶往事的喜劇《男人幫 青春小鳥一去不回來》、還有已經演出132場的喜劇《3個諸葛亮》。

繼去年曾宇謙感動了臺東縣民後，今年再度邀請2016甫從維尼奧夫斯基國際大賽獲獎的林品任，帶來《歐式風情─林品任小提琴獨奏會》。世界知名的爵士人聲樂團─New York Voices亞洲巡迴首場將獻給台東。台灣國樂團則帶來《寶島辦桌音樂會》。

舞蹈類節目今年大走科技風，張婷婷獨立製作─《時空抽屜》帶來現代舞與3D投影科技結合；WRECKING CREW ORCHESTRA─《Ill-egal Abil-ity》是由日本大阪遠到臺灣演出，Hip-Hop的舞蹈風格搭配冷光條科技，讓人眼睛為之一亮。

國光劇團帶來天下第一喜劇─《春草闖堂》、明華園戲劇團則是演出改自洪醒夫的同名小說改編作品─《在地文學跨界作品-散戲》，分別帶來京劇與歌仔戲的精彩演出。

詳情請洽兩廳院售票系統、台東文化處網站及臉書。

(中時)