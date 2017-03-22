連假國道優惠不吸引人 鄭運鵬建議尖峰調漲

清明節連假預料將出現返鄉掃墓車潮，交通部為分散掃墓車流，宣布3月25日、26日提前實施國道全日7折優惠，4月1日至4日的連假夜間免收費時段則縮短為凌晨1時到5時。立委鄭運鵬質疑，清明前一周末從8折變成打7折，高雄到基隆頂多差36元，清明走國3新竹到燕巢8折變75折，只省14元，連小確幸都談不上，保證無效，建議應拉到差別費率級距，特別在國5，尖峰應多收錢。交通部長賀陳旦表示，會再評估。

交通部於2014年起，在清明節前一個周末推出國道收費優惠，藉此分散車流，過去都是打8折，今年推出更優惠的7折方案，希望更多民眾選在前一周上路。根據統計，平日周末的國道車流量約為100百萬車公里，依照往年經驗，清明節車流會多出8％左右，25日、26日車流量預估為108百萬車公里。

但4天的連假，夜間免收費時段也有調整，僅凌晨1時到5時，相較過去的0時到5時、前一日晚間11時至6時等方案，免費時段明顯縮短。國3新竹系統至燕巢系統，從往例8折改成75折收費。

鄭運鵬指出，差別費率是希望造成分流，但依這次假期國3差別費率，新竹到燕巢僅差14元，就算前一周周末打7折，基隆到高雄也只差36元，大多民眾無感，連小確幸都稱不上，交通部現在只敢調降不敢調高，他保證這種差別費率根本無效，建議應把尖峰時段收費調高、離峰調得更低。

立委葉宜津則批評，她曾按著交通部建議的替代道路，從新營開車到台南，原本走國道只要半小時，走替代道路卻花了2個小時，中間還一度指標消失讓她迷路，官方還有檢討空間。

(中時)