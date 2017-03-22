清明便民再升級 新北公墓全面除草450公頃

新北市全面動員消防、環保、區公所等單位，自3月初就在全市公墓除草，總面積達450公頃。（新北市民政局提供）

清明掃墓季節來臨，新北市全面動員消防、環保、區公所等單位，自3月初就在全市公墓除草，總面積達450公頃，不僅減輕民眾掃墓負擔，更也讓家屬更容易找到先人。

殯葬管理處長楊薏霖表示，每到清明節前夕，公墓就長滿雜草，但坊間代客除草服務價格昂貴，市府從升格後便擴大清明除草服務，將新北市內公墓在清明節前1個月起全面除草，範圍包括墓區、墓道、墓座內外及周邊道路。

楊薏霖指出，今年清明除草共動員2700人次工作人員，避免民眾祭祖時因為雜草叢生引發火警，同時加強和消防分隊的橫向聯繫，確保週遭環境安全無虞，讓公墓的除草工作能順利進行。

家住新店的劉小姐表示，殯葬服務再升格為新北市後已經與以前大不相同，每到清明節前還會提前為民眾除草，不只環境變的乾淨整潔，而且前往公墓的道路也比較安全好走，連媽媽也說現在清明節來看老伴輕鬆多了。

(中時)