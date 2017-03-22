李嘉誠不點名批評泛民毀滅普選

我要評比

香港首富李嘉誠今天不點名批評泛民主派令一人一票普選行政長官（特首）的機會「毀滅」。

長江和記實業有限公司主席李嘉誠下午在集團業績記者會上談到香港經濟和政治問題時說，北京中央原先已答應讓香港一人一票選出特首，但結果「自己港人毀滅」。

他質問誰是禍首，並說很少人責備這些人。

泛民主派於2014年底支持「占中」運動，要求本屆特首由一人一票選出。

其後，中國大陸全國人民代表大會通過相關決定，同意本屆特首選舉可以一人一票選出，但候選人必須先由選舉委員會選出。

泛民方面批評這是「篩選」，不接納人大有關決定，結果港府和泛民方面的談話失敗，本屆特首選舉繼續沿用過去模式，即由1200名選委會委員選出。1060322

(中央社)