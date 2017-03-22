多敢槓川 美大法官人選：沒人能凌駕法律

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美國總統川普提名的最高法院大法官人選戈蘇奇（Neil Gorsuch）昨天赴參議院出席任命聽證會，在參議員詢問他是否敢於和川普對抗時，他一再重申「沒人能凌駕在法律之上」。

這場聽證會進入第2天質詢，兩大黨立場分明，民主黨質疑一頭灰髮、49歲的法官戈蘇奇能否維護公民自由權和社會進步。

若通過任命，擔任聯邦上訴法官10年的戈蘇奇將填補保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）在去年2月美國總統大選期間辭世後留下的空缺。

民主黨議員雷希（Patrick Leahy）逼問戈蘇奇，川普在國安、刑求、監控等方面是否能免責行事；而戈蘇奇每次都回答，「議員，沒人能凌駕於法律之上」。

他並說：「在這個國家，沒人能凌駕於法律之上，包括美國總統。」

共和黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則問到，獲提名後和川普會面時，川普是否敦促他推翻羅伊訴韋德案（Roe v Wade）判決，戈蘇奇此時似乎遭激怒。美國最高院1973年對羅伊訴韋德案做出判決，認為女人有權墮胎。

戈蘇奇否認川普有過如此要求，接著說，若有此事，「我會撒手走人，這不是法官應該做的事」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060322

(中央社)