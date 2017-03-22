創意變成實體 羅工工坊啟用

羅東高工獲得教育部補助，成立自造實驗室「羅工工坊」，今天在眾人見證下啟用。（李忠一攝）

「羅工工坊」展示雷射雕刻的杯墊、象棋等文創商品。（李忠一攝）

羅東高工獲得教育部的補助，成立自造實驗室（或稱校園創客中心），取名為「羅工工坊」，透過實驗室的雷射雕刻機等設備，讓創意變成實體的文創商品，今天（22日）羅工工坊啟用，校方希望，羅工工坊能成為宜蘭自造教育的重要推手。

羅工工坊裡有3D印表機、雷射雕刻機、電腦割字機、小型CNC及3D掃瞄儀等數位自造設備，提供參與者自行設計、製造與創作作品。校方在啟用後展示雷射雕刻的杯墊、象棋、書本書套等文創商品。

羅東高工校長張以方表示，自造實驗室的目的就是讓學生自己來操作，做出成品來分享給大家，讓教育不只是書本上的知識，而是自己動手做出來；教育部補助是3年為一期，經費是1年300萬元。

張以方指出，羅工工坊不只對學校，對地方國中小也有很大的幫助，國中小老師可藉由裡面的高階設備開發教具，打造符合學生需求的教學環境，對羅工學生來說，也有助於未來的就業。

(中時)