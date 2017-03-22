健保署推出「電子轉診平台」 嘉惠病患
今年3月初，家住屏東市的4歲李姓男童因氣喘發作，家人帶他到診所就醫，醫師陳武元見處置後症狀仍不見緩解，立即運用健保署的「電子轉診平台」轉診到屏東基督教醫院，屏基接到資訊，立即調度病床、急診交班，男童到屏基急診室，馬上進行相關處置並安排住院治療，時間上均未延遲。
健保署3月起推動「電子轉診平台」，將以往手寫的轉診單，改為網路電子轉診，健保署高屏業務組22日邀基層診所、醫院經驗分享，在屏東開業的醫師陳武元分享上述案例。
住鳳山區的潘小姐也現身分享自己的經驗，她說，因乳房長腫瘤在診所就診，醫師認為需手術治療，透過「電子轉診平台」轉診到阮綜合醫院，1周內完成住院手術；她稱讚轉診制度讓她獲得快速及最佳的醫療照護。
有醫師形容，以前手寫書面轉診單就像郵差送信，而電子轉診平台則如line般的快速方便，病患更是受惠，小病到診所，有大狀況立即轉診到醫學中心或大型醫院，診所有大醫院當後盾，可以更獲得病患的信賴。
健保署高屏業務組長林立人表示，3月開辦迄今，高屏地區透過「電子轉診平台」有230多件，大多是診所轉診到醫院，「電子轉診平台」讓基層醫師和上游醫院或平行的專科診所充分溝通及合作，不但節省重複檢查、等候就醫的時間，也讓民眾更信賴社區的家庭醫師，落實分級醫療。
林立人指出，藉由平台，讓轉診的醫師了解病人的病情，看診結果也可回覆給原醫師，以利追蹤。
(中時)
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