民眾疑餵食吸引細嘴鷗靠近 鳥會：應譴責

拍攝細嘴鷗的民眾，疑向鳥群丟擲食物誘拍。（黃力勉攝）

拍攝細嘴鷗的民眾，疑向鳥群丟擲食物誘拍，野鳥學會強調應對這種行為譴責。（黃力勉攝）

太平溪出海口距離野鳥群近，很適合近距離觀察。（黃力勉攝）

台東太平溪出海口出現超級迷鳥細嘴鷗，吸引全台各地愛拍鳥的民眾朝聖，岸邊大批拍攝細嘴鷗的大炮，不斷的對著鳥群拍攝，但有民眾疑為了拍攝更好的照片，對著鳥群丟擲食物，讓台東縣野鳥學會理事王克孝不滿的表示，「鳥都距離這麼近了你還餵食，應該譴責這種行為！」

細嘴鷗之前在台灣僅有1筆目睹紀錄，台東出現的細嘴鷗是全台第2次目擊，且還呈現粉紅色的繁殖羽，相當罕見，這幾天吸引來自全台各地愛好拍鳥的民眾，在太平溪畔架起相機拍攝，盛況空前。

王克孝表示，出海口的食物豐富，所以細嘴鷗一來就待10多天，遠道而來民眾都能輕鬆的拍到，由於現場沒有遮蔽、視野遼闊，鳥與民眾一水之隔，距離近卻也不太怕人，有很好的觀察視野。

不過有拍鳥的民眾竟然在拍攝當下，對著鳥群丟擲食物，疑是要引誘細嘴鷗靠近，記者在現場拍照時，有民眾不滿質疑記者為何要拍人，甚至一度揚言要報警。

記者表明身分針對餵食要採訪時，民眾就不願多說什麼，甚至來反問記者「為什麼不拍那些餵鴿子的民眾！」記者反問他們「為什麼不到公園拍鴿子就好！」拍鳥民眾卻啞口無言。

王克孝強調，台東有良好的環境可以觀察野鳥，也歡迎更多民眾到台東觀鳥，但少數餵食的行為實在很不可取，應該予以譴責，尤其出海口河畔距離細嘴鷗僅數10公尺，實在沒有餵食的必要。

(中時)