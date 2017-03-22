違規撞傷母子又強擄繞市區 男子遭判8月
全姓男子去年8月晚間駕車前往基隆拜訪友人，行經基隆暖東苗圃前，違規迴轉和機車騎士何婦發生擦撞，造成何婦及其甫出生3個月嬰兒受傷倒地，事後為了掩蓋自己犯下毒品案件在逃事跡，竟強擄母子上車繞行郊區一小時後，再將兩名傷者轉交友人送往醫院救治，日前基隆地方法院審理，法官認定全男駕駛動力交通工具肇事致人受傷逃逸罪，判處有期徒刑8個月。
全男去年租賃小客車後前往基隆拜訪友人，未料，途中行經東碇路、暖東苗圃前，未注意後方來車，直接急切左轉、橫跨雙黃線迴轉，與同向機車騎士何婦車發生擦撞，造成何婦及懷中幼嬰受傷倒地，立即停車查看兩人傷勢，發現何婦左鎖骨尾端骨折及雙上肢多處擦傷，而嬰兒前額及頭皮擦傷。
但肇事全男卻擔心通知救護人員到場，自己犯毒品案在逃事跡敗露，先撥電話找張姓友人相約一小時後於基隆博愛之家前會面，再強拉何婦母子上車逃離現場，載往新北市四腳亭、東碇路、源遠路一帶繞圈子，直至7時許才將兩人委由張姓友人照顧，代為送往八堵礦工醫院急救，就旋即駕駛逃離現場，最後仍因警方介入調查，全案才曝光。
日前基隆地方法院審理，全男到案坦承犯行，辯稱擔心自己涉及刑案落網才先逃離現場，事後有委託友人將母子送醫等語，但何婦卻指稱被擄期間曾央求先將兩人送醫，但全男不為所動繼續駕車。
最後法官考量，全男肇事雖未直接將母子送醫，仍有委託友人代為送醫，而且犯後坦承且態度良好，並與何婦成立調解，依駕駛動力交通工具肇事致人受傷而逃逸，處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。
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(中時)
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