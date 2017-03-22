爆陽岱鋼家為錢反目 曹西平：成名後大家都找上門
旅日棒球選手陽岱鋼今(22日)遭爆家醜，親友看不慣他在日本住豪宅，卻讓親生父親住舊屋、開聯結車賺錢，對此，楊爸爸、陽岱鋼經紀公司都已跳出否認，藝人曹西平也有感，稍早在臉書表示：「在國外的煎熬痛苦的訓練又有誰可以知道，成名之後就是大家都找上門了。」
據《鏡周刊》報導，陽岱鋼疑因聽老婆謝宛容的話，和父親與親友漸行漸遠，還有人爆料謝宛容掌管經濟大權，把財產都花在自己與娘家，對楊父嚴苛，兄弟之間因此決裂。對此，公司聲明「清楚爆料者的目的，就是為了錢」，澄清陽岱鋼早替楊父準備房子，並提出一筆錢交付信託，以確保父母生活無虞，楊爸爸也否認和兒子翻臉，彼此仍有聯繫。
對於陽岱鋼家醜無故被爆，曹西平相當心疼，反問楊家親友：「如果他打不出名堂沒有錢、沒有名，你們會找他幫忙嗎？」，「成名之後就是大家都找上門了，不幫忙人家就說怎麼這麼沒有人情味，幫了忙就會無止盡的要求幫忙下去，孝順每個人的看法本來就是不同也要量力而為。」
曹西平也說，陽岱鋼現在已有自己家庭，也需要開銷，就算他賺的多，因運動員生涯短暫，難道不需規劃若沒球隊要時要如何過活？並批爆料者：「毀掉一個在國外辛苦打拼的優秀球員你們就開心了嗎？」最後說：「我常常說家裡有個藝人全家是廢人，陽岱鋼加油！」
(中時電子報)
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