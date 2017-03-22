全國原住民運動會 台東派出356人參賽

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106年全國原住民運動會於25日至27日在新竹縣舉行，台東縣派出356名選手參賽，並於今日上午在縣府廣場由教育處長劉鎮寧代表黃縣長授旗，隨後全體高呼「台東縣！加油」相互打氣。

台東縣政府教育處長劉鎮寧表示，今年全國原住民運動會將於3月25日至27日一連三天在新竹縣竹北市等地舉行，台東縣為全國原住民族群、人口比例最高縣市，因此，今年台東縣共計報名選手278名，隊職員78名，合計356名，陣容相當龐大及堅強。

選手將分別參加田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、槌球、傳統射箭、傳統摔角、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛、傳統拔河等13個競賽項目，奪牌呼聲非常高，誓言拿下總冠軍獎盃。

(中時)