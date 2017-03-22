水公司水源地漏油 環保局最高開罰300萬
自來水公司第一管理處昨天午後作業機具加油不慎，柴油流入路面遭雨水沖刷入溪，造成暖暖水源地漂浮一層油汙，遭附近居民投訴環保局，事後急佈攔油索、吸油棉避免汙染下游。基隆市環保局今天派員前往現場採樣，研判已無汙染恢復供水，將依違反水汙染法裁處3萬至300萬罰鍰。
自來水第一區管理處副處長郭得祿表示，包商機具施作新辦公廳舍後期工程，過程中因機具加油不慎流入土裡，伴隨午後大雨被沖刷入溪，施工人員一發現立即通報，緊急佈下攔油索、吸油棉攔截油汙。
至於民眾憂心柴油流入抽水站造成飲用水汙染，郭得祿解釋，當時機具漏油量不多，而且一發現漏油情形立即停止抽水，緊急調配西勢水庫水供應，直至下午5時許，水面浮油清除完成，隔日9時才再度恢復抽水。
(中時)
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