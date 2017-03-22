重現昔日光彩 耶穌聖墓重新開放

我要評比

耶路撒冷舊城聖墓教堂裡據信為耶穌的聖墓，歷經9個月修繕後，今天舉行重新開放儀式。

法新社和亞洲新聞台（Channel News Asia）網站報導，宗教領袖帶領儀式，他們站在建於19世紀圍繞著聖墓的聖祠，一面唱著讚美詩。這是耶路撒冷舊城聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）的重要部分。

經數世紀以來蠟燭煙薰和絡繹不絕的朝聖者朝拜下，聖祠已變色，幾乎成為黑色。

聖祠部分結構鬆脫，甚至有警告說，結構不安全，恐危及每年數百萬的朝聖者。

在安全顧慮下，以色列有關當局2015年曾短暫關閉墓地。

在基督教主要3個教派主導下，花費370萬美元精心修繕，聖墓又恢復昔日榮耀，包括回復溫暖的紅黃色。

修復工作主持人莫洛波洛（Antonia Moropoulou）在現場告訴法新社：「聖墓在此之前都變成黑色了。」

「這才是它實際的顏色，這是希望的顏色。」（譯者：中央社周慧盈）1060322

(中央社)