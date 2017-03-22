掃毒報導嚇跑觀光客 菲請媒體手下留情
菲律賓觀光部長今天呼籲媒體對總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒行動報導手下留情，她抱怨媒體關於法外處決的報導，嚇跑外國觀光客。
陪同總統杜特蒂訪問泰國的觀光部長泰歐（Wanda Teo）強調，菲律賓是安全的觀光景點，但媒體只報導殺害的消息，造成菲律賓難以推銷。
泰歐告訴隨同杜特蒂出國採訪的記者：「幫幫我們，你們知道，推銷菲律賓真的很難，尤其在法外處決成了議題後。」
泰歐說，海外的旅行業者「總是」向她詢問這個議題，尤其是亞洲和歐洲的旅客特別關切。她說：「媒體業者，請對法外處決的報導稍稍手下留情。」
杜特蒂去年競選時承諾將強力掃蕩毒品而當選，上台近9個月，警方已經通報在掃毒行動中殺害2594人，維權團體則表示，還有數千人在政府認可的大型屠殺行動中遭殺害。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。