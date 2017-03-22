掃毒報導嚇跑觀光客 菲請媒體手下留情

菲律賓觀光部長今天呼籲媒體對總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒行動報導手下留情，她抱怨媒體關於法外處決的報導，嚇跑外國觀光客。

陪同總統杜特蒂訪問泰國的觀光部長泰歐（Wanda Teo）強調，菲律賓是安全的觀光景點，但媒體只報導殺害的消息，造成菲律賓難以推銷。

泰歐告訴隨同杜特蒂出國採訪的記者：「幫幫我們，你們知道，推銷菲律賓真的很難，尤其在法外處決成了議題後。」

泰歐說，海外的旅行業者「總是」向她詢問這個議題，尤其是亞洲和歐洲的旅客特別關切。她說：「媒體業者，請對法外處決的報導稍稍手下留情。」

杜特蒂去年競選時承諾將強力掃蕩毒品而當選，上台近9個月，警方已經通報在掃毒行動中殺害2594人，維權團體則表示，還有數千人在政府認可的大型屠殺行動中遭殺害。1060322

(中央社)