澎湖篤行十村眷村文化保存園區整建 管制園區出入口

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我要評比

「澎湖縣篤行十村眷村文化保存園區整建營運移轉案」近期將進行整建工程，為維護工地安全及安排施工前置作業，3月22日起至4月18日止將管制園區出入口。

澎湖縣政府特別提醒民眾，警示帶管制範圍，提供遊客及周邊居民參閱，屆時將加強管制進出人員以維施工安全，敬請各方配合。

(中時)