新竹縣兄妹跆拳道雙雙奪金 以佳績報母恩

顏浩瑋（左起）、顏怡君兄妹國小開始學跆拳道，日前在全國中等學校錦標賽中，雙雙拿下金牌。（莊旻靜攝）

住在竹東鎮、就讀東泰高中的顏浩瑋、顏怡君兄妹今年在全國中等學校錦標賽中，雙雙獲得金牌，兩兄妹自國小開始學跆拳道，母親長期工作辛勞、身體狀況不佳，卻始終支持孩子投身跆拳道，2人也以佳績報母恩。

顏浩瑋、顏怡君在就讀大同國小，由當時教練啟蒙，顏浩瑋笑說，一開始是因為覺得「學長穿道服很帥」，未料兩兄妹自此踏上「不歸路」，每日苦練至少4小時，不曾間斷，就讀竹東國中時即獲獎連連。顏怡君說，為了磨出好成績，教練薛肇璿在颱風天中，也會把握練習時間，聚集好手對練。

身高170公分的顏浩瑋具備步伐、移位優勢，前年曾在同個比賽拿下金牌，去年也在全中運獲得第4名，成績優異。顏怡君從國小起即嶄露跆拳道天份，儘管個頭相對嬌小，卻以技巧、移位彌補劣勢，國中時期得過全中運第3名、全國青少年第1名，曾赴中國大陸、香港、韓國比賽，在香港城市盃奪金牌、韓國公開賽拿下第2名。

顏怡君近年積極參與比賽累積資歷，3月初參加完國手選拔賽，卻以1分之差失之交臂，這也讓她記住薛肇璿的提醒，要增強防備技巧、降低失誤，顏怡君不服輸的說，「會再討回來」。

顏浩瑋與顏怡君的母親相當支持2人專心投入跆拳道運動，顏母曾一日打3份工，累到身體出狀況，不過兩兄妹感情佳、也孝順，拚出佳績讓母親驕傲，兩人此次在全國中等學校錦標賽中，分別在54、46公斤級得到金牌，也等於「兄妹同榜」。

竹東高中主任黃士祐指出，運動選手基層培養不易，顏怡君在升讀高中時，曾有外縣市跆拳道名校前來挖角，不過東泰高中也提供學雜費減免等優惠，為在地留住好人才，期盼兩兄妹再上層樓。

(中時)