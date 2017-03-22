學甲公有市場外圍7戶將強制拆除 一住戶不願搬離

學甲公有市場旁的舊菜市場建物將於明日強制拆除。(莊曜聰攝)

舊建物與8年前改建完成的新建物有明顯差異。(莊曜聰攝)

目前仍有住戶認為「市府鴨霸」，並不打算搬遷。(莊曜聰攝)

學甲公有零售市場8年前進行改建，當時公所要求承租戶限期配合改建，共有14戶商鋪拆屋還地，另外7戶則因地上物使用權仍有爭議，相繼與公所、市政府進行訴訟，最後仍敗訴，台南地方法院將於明天上午強制拆除，現仍有一陳姓住戶不肯搬離。

學甲公有零售市場在60年前由公所出租土地，再由民間集資興建，可說是最早的BOT案，但當時民間與官方並無特別簽訂合作文件。

由於建物老舊，8年前公所將市場改建列為施政重點，在過程中與原承租攤商爆發爭執，西側14間承租戶遭到強制拆除，東側7戶則因主張地上建物是家族出錢興建，應有使用權利，拒不拆遷，官司從公所打到合併後的市政府，仍遭敗訴，法院要求拆屋還地，並公告日期，否則就要代為拆除，相關費用由7戶平均分擔。

現僅存一陳姓住戶尚未搬離，家屬表示「市府鴨霸」，他們自行評估的拆遷費用比市府開出的低，就算要求還地，也該尊重原先住戶選擇，現在硬來根本就是「大鯨魚吃小蝦米」。

台南市市場處表示，雙方訴訟已經結束，住戶原本就應拆遷還地，之前也將代為執行的費用對住戶說明，一切都是依法行政。

(中時)