從農村發展社區 青農翻轉傳統印象
近年來返鄉務農的新農人越來越多，農業局統計，6年來已輔導838位新農人，其中有92位晉升年收入百萬的農民，吸引不少年輕人返鄉務農。
不過剛起步的青農，在銷售上都會與到瓶頸，其中，蔡仕霖和女友徐麗敏就發揮自己的專長，成立「地利小食」餐廳銷售平台，讓青農專心務農。
7年級生的蔡仕霖和徐麗敏自外地返回將軍從事景觀設計工作，2人去年看見風災雨災讓將軍特產胡蘿蔔受損，心疼農民付出辛勞卻被賤價出售，因此成立「地利小食」餐廳平台，幫助在地農民銷售農產，也讓農民專注在生產農作物。
地利小食名稱來自英文Delicious，徐麗敏說，餐廳以「現在付錢給農民，未來不用付錢給醫生」的概念營運，目前主要與3位將軍在地農友合作，黃昭穎、許靜文都是地利小食配合的青農，兩人栽種的農產品透過餐廳推廣，也漸漸受到消費者青睞。
27歲的黃昭穎返鄉4年，接手家中的玉米田，將現代生物防蟲農事科技導入傳統慣行農法，轉型為無毒栽種，讓民眾感受玉米的鮮甜多汁；29歲的許靜文原在外地從事材料檢驗工作，2年前返鄉務農，更引進少見的日本大蔥，耐煮、沒有辛辣味受到不少消費者青睞。
2位青農的農田也開放讓消費者現採現拔，感受產地到餐桌的新鮮口感；台灣許多青農返鄉，已不再是單純從事農夫的工作，而是藉由農村食農教育，為社區注入新的觀光旅遊契機，更為農村帶來不同的發展視野。
(中時)
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