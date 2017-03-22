瑞芳老街鐵道文化夯旅行　攝影比賽徵件起跑

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瑞芳老街鐵道文化夯旅行攝影比賽起跑。(瑞芳區公所提供)

瑞芳老街鐵道文化夯旅行攝影比賽起跑。(瑞芳區公所提供)

美照徵件中！新北市瑞芳區公所為推廣鐵道文化與瑞芳老街觀光旅遊，舉辦「瑞芳老街鐵道文化夯旅行」系列活動之一攝影比賽今天起開放徵件至5月19日截止。

徵件又分為鐵道文化及瑞芳風采兩類組，從中評選40名特優、優等及佳作的照片展示瑞芳火車站前，並於7月份「瑞芳老街鐵道文化夯旅行活動」開幕儀式中頒發獎狀及獎品，力邀攝影愛好者一同共襄盛舉。

「鐵道文化組」以火車站、軌道沿線、火車運輸載客等交通元素為題材，建議前往鐵道迷瘋追火車聖地「四腳亭」、「瑞芳」、「猴硐」、「三貂嶺」以及擁有北台最美車站封號「八斗子」5處景點取景。

「瑞芳風采組」舉凡瑞芳後火車站老街、猴硐貓村、九份老街、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布、陰陽海、鼻頭角等20條登山賞景步道、廟宇寺院文化建築、南雅奇岩都有不錯攝影題材。

瑞芳區長陳奇正表示，攝影展參賽者除可獲獎狀及獎金以外，另外即將登場的「瑞芳老街鐵道文化夯旅行」限額600人，還可享優先卡位報名權力，透過熱血志工帶領下，逐一走訪老街及鐵道周遭歷史建築、古蹟等更深刻體會在地文化，歡迎愛好攝影者踴躍報名參賽。

(中時)