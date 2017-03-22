澎湖縣政府稅務局4月起舉辦「最佳服務態度人員票選」
澎湖縣政府稅務局為提昇服務品質，自4月1日起至4月30日止，辦理「最佳服務態度人員票選活動」，凡是前往該局洽公民眾，可以根據自己的觀察與感受，投票選出服務態度最「棒」的櫃台人員，局長鄭?右希望鄉親能踴躍參與。
稅務局長鄭啟右指出，服務人員態度是否良好，影響政府的形象甚鉅，自他上任以來，無時不以「納稅人為尊」做為最高服務信念，自我期許，他也一再地要求員工能注意對納稅人作最貼心的服務，讓納稅人有賓至如歸的感覺。
此次參與「最佳服務態度人員票選活動」的服務人員計有27人，凡前來洽公民眾，可就該局提供票選名單，採無記名及複選的投票方式來圈選，並將在活動結束後，就得票數最多的前6名員工，予以頒獎表揚，以資鼓勵。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。