澎湖縣政府稅務局4月起舉辦「最佳服務態度人員票選」

澎湖縣政府稅務局為提昇服務品質，自4月1日起至4月30日止，辦理「最佳服務態度人員票選活動」，凡是前往該局洽公民眾，可以根據自己的觀察與感受，投票選出服務態度最「棒」的櫃台人員，局長鄭?右希望鄉親能踴躍參與。

稅務局長鄭啟右指出，服務人員態度是否良好，影響政府的形象甚鉅，自他上任以來，無時不以「納稅人為尊」做為最高服務信念，自我期許，他也一再地要求員工能注意對納稅人作最貼心的服務，讓納稅人有賓至如歸的感覺。

此次參與「最佳服務態度人員票選活動」的服務人員計有27人，凡前來洽公民眾，可就該局提供票選名單，採無記名及複選的投票方式來圈選，並將在活動結束後，就得票數最多的前6名員工，予以頒獎表揚，以資鼓勵。

(中時)