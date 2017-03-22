花蓮卓溪鄉清除落石 怪手翻覆司機慘死

潘男不幸身亡。(楊漢聲翻攝)

疑似擦撞一旁電線杆。(楊漢聲翻攝)

怪手翻覆邊坡。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣1名45歲潘姓工人，21日開著怪手到卓溪鄉石平產業道路清理路面落石，直至昨日清晨尚未返家。家屬報案後，與花蓮消防局卓溪分隊出動搜尋，22日在花蓮縣石平國小後方山坡地發現一旁電桿有被擦撞痕跡，往下方10公尺深的邊坡查看，果然發現怪手翻覆在下方，並在距離2公尺外潘男趴在斜坡上，不幸身亡。

(中時)